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16.11.2026 12:29:00
Barclays Aktie News: Barclays macht am Mittag Boden gut
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Barclays. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 4,32 GBP zu.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Barclays zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,1 Prozent auf 4,32 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'933 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Barclays-Aktie bis auf 4,34 GBP zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,34 GBP. Bisher wurden heute 2'937'505 Barclays-Aktien gehandelt.
Am 28.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,38 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Barclays-Aktie somit 19,77 Prozent niedriger. Am 24.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,61 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Barclays-Aktie mit einem Verlust von 16,33 Prozent wieder erreichen.
Barclays-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,090 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,152 GBP belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Barclays am 22.10.2026. Das EPS lag bei 0,12 GBP. Im letzten Jahr hatte Barclays einen Gewinn von 0,10 GBP je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 7.37 Mrd. GBP – das entspricht einem Zuwachs von 2,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.17 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Am 09.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 17.02.2028 wird Barclays schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Barclays im Jahr 2026 0,515 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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