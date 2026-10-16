Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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16.10.2026 09:29:00
Barclays Aktie News: Barclays tendiert am Freitagvormittag südwärts
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Barclays. Die Barclays-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 4,30 GBP.
Der Barclays-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 4,30 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'806 Punkten liegt. Im Tief verlor die Barclays-Aktie bis auf 4,29 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,33 GBP. Zuletzt wechselten via London 1'129'191 Barclays-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 28.07.2026 auf bis zu 5,38 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,29 Prozent hinzugewinnen. Bei 3,54 GBP erreichte der Anteilsschein am 18.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für Barclays-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,090 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,152 GBP ausgeschüttet werden. Barclays liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,17 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Barclays noch ein Gewinn pro Aktie von 0,12 GBP in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Barclays im vergangenen Quartal 8.34 Mrd. GBP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Barclays 7.19 Mrd. GBP umsetzen können.
Barclays wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 27.10.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Barclays-Aktie in Höhe von 0,518 GBP im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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