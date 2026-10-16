Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
16.10.2026 16:29:00
Barclays Aktie News: Barclays gewinnt am Nachmittag an Boden
Die Aktie von Barclays gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Barclays konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 4,33 GBP.
Die Barclays-Aktie konnte um 16:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 4,33 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'873 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Barclays-Aktie sogar auf 4,36 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,33 GBP. Zuletzt wurden via London 13'200'014 Barclays-Aktien umgesetzt.
Bei 5,38 GBP erreichte der Titel am 28.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Barclays-Aktie derzeit noch 24,19 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.10.2025 bei 3,54 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Barclays-Aktie derzeit noch 18,43 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,152 GBP. Im Vorjahr hatte Barclays 0,090 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Barclays am 28.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Barclays 0,12 GBP je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 8.34 Mrd. GBP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.19 Mrd. GBP umgesetzt.
Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Barclays Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2027 erwartet.
Experten taxieren den Barclays-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,518 GBP je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie
Schutz vor Geldentwertung: Wann sich Inflation-Linked Bond ETFs für das Portfolio lohnen
S&P 500 vor neuem Rekord? Strategen sehen Milliardenpotenzial – und eine Gefahr
JPMorgan-Analyse: Wenn die Fed seltener tagt - Risiken und Chancen für Aktieninvestoren
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Barclays plc
|
16.10.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Barclays Aktie News: Barclays gewinnt am Nachmittag an Boden (finanzen.ch)
|
16.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Barclays Aktie News: Barclays tendiert am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 mittags stärker (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Barclays Aktie News: Barclays tendiert am Freitagvormittag südwärts (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart in Grün (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Schwache Performance in Europa: Das macht der STOXX 50 nachmittags (finanzen.ch)
Analysen zu Barclays plc
|09.10.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Barclays Buy
|UBS AG
|15.09.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Barclays Buy
|UBS AG
|15.09.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Barclays Buy
|UBS AG
|15.09.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.