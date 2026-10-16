Barclays Aktie News: Barclays gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Barclays-Aktie konnte um 16:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 4,33 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'873 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Barclays-Aktie sogar auf 4,36 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,33 GBP. Zuletzt wurden via London 13'200'014 Barclays-Aktien umgesetzt.

Bei 5,38 GBP erreichte der Titel am 28.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Barclays-Aktie derzeit noch 24,19 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.10.2025 bei 3,54 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Barclays-Aktie derzeit noch 18,43 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,152 GBP. Im Vorjahr hatte Barclays 0,090 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Barclays am 28.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Barclays 0,12 GBP je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 8.34 Mrd. GBP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.19 Mrd. GBP umgesetzt.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Barclays Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2027 erwartet.

Experten taxieren den Barclays-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,518 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Schutz vor Geldentwertung: Wann sich Inflation-Linked Bond ETFs für das Portfolio lohnen

S&P 500 vor neuem Rekord? Strategen sehen Milliardenpotenzial – und eine Gefahr

JPMorgan-Analyse: Wenn die Fed seltener tagt - Risiken und Chancen für Aktieninvestoren