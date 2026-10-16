Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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16.10.2026 12:29:00
Barclays Aktie News: Barclays tendiert am Mittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Barclays. Das Papier von Barclays gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 4,31 GBP abwärts.
Die Barclays-Aktie notierte um 12:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 4,31 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'832 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Barclays-Aktie bis auf 4,29 GBP ein. Bei 4,33 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 7'084'646 Barclays-Aktien.
Am 28.07.2026 markierte das Papier bei 5,38 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Barclays-Aktie ist somit 24,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,54 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten Barclays-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,090 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,152 GBP aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Barclays am 28.07.2026. Barclays hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,12 GBP je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.34 Mrd. GBP – ein Plus von 16,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Barclays 7.19 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Barclays wird am 22.10.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Barclays rechnen Experten am 27.10.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,518 GBP je Barclays-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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