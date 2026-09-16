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16.09.2026 09:29:00

Barclays Aktie News: Barclays steigt am Mittwochvormittag

Barclays Aktie News: Barclays steigt am Mittwochvormittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Barclays. Die Aktionäre schickten das Papier von Barclays nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 4,76 GBP.

Barclays
5.23 CHF 1.59%
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Im London-Handel gewannen die Barclays-Papiere um 09:28 Uhr 1,3 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'696 Punkten steht. Der Kurs der Barclays-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,78 GBP zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,74 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 872'034 Barclays-Aktien.

Am 28.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,38 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Barclays-Aktie derzeit noch 13,01 Prozent Luft nach oben. Am 18.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,54 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 25,78 Prozent würde die Barclays-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,090 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,153 GBP. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Barclays am 28.07.2026 vor. Es stand ein EPS von 0,17 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Barclays noch ein Gewinn pro Aktie von 0,12 GBP in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.34 Mrd. GBP umgesetzt, gegenüber 7.19 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum.

Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 27.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Barclays.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Barclays-Gewinn in Höhe von 0,525 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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