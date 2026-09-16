Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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16.09.2026 16:29:00
Barclays Aktie News: Barclays am Nachmittag im Aufwind
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Barclays. Zuletzt ging es für das Barclays-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 4,73 GBP.
Um 16:28 Uhr ging es für das Barclays-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 4,73 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'693 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Barclays-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,81 GBP an. Bei 4,74 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13'624'846 Barclays-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,38 GBP) erklomm das Papier am 28.07.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Barclays-Aktie somit 12,06 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,54 GBP ab. Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 33,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 erhielten Barclays-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,090 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,153 GBP. Barclays gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,12 GBP je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.34 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.19 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 27.10.2027.
Den erwarteten Gewinn je Barclays-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,525 GBP fest.
Redaktion finanzen.ch
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