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16.09.2026 12:29:00

Barclays Aktie News: Barclays legt am Mittwochmittag zu

Barclays Aktie News: Barclays legt am Mittwochmittag zu

Die Aktie von Barclays zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Barclays zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,8 Prozent auf 4,79 GBP.

Barclays
5.20 CHF 1.05%
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 4,79 GBP zu. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'715 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Barclays-Aktie bisher bei 4,80 GBP. Bei 4,74 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 4'989'095 Barclays-Aktien den Besitzer.

Am 28.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,38 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 11,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 18.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,54 GBP. Abschläge von 26,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Barclays-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,090 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,153 GBP. Barclays veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Barclays ein EPS von 0,12 GBP je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Barclays mit einem Umsatz von insgesamt 8.34 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.19 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 16,02 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Barclays-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 27.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,525 GBP je Barclays-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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