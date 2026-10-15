Barclays Aktie News: Barclays tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Das Papier von Barclays gab in der London-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 4,30 GBP abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'814 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Barclays-Aktie bis auf 4,23 GBP ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,25 GBP. Zuletzt wechselten via London 14'577'770 Barclays-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.07.2026 bei 5,38 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Barclays-Aktie somit 20,19 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.10.2025 bei 3,54 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Barclays-Aktie 21,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Barclays-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,152 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Barclays 0,090 GBP aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Barclays am 28.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,12 GBP je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Barclays in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.34 Mrd. GBP im Vergleich zu 7.19 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Barclays veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Barclays-Gewinn in Höhe von 0,519 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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