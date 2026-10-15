Barclays Aktie News: Barclays gewinnt am Donnerstagmittag

Das Papier von Barclays legte um 12:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,6 Prozent auf 4,34 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'773 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 4,39 GBP erreichte die Barclays-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,25 GBP. Bisher wurden heute 6'804'312 Barclays-Aktien gehandelt.

Am 28.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,38 GBP an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Barclays-Aktie derzeit noch 23,96 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.10.2025 bei 3,54 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,090 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,152 GBP je Barclays-Aktie. Barclays liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Barclays hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,12 GBP je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 8.34 Mrd. GBP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Barclays 7.19 Mrd. GBP umgesetzt.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 27.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,519 GBP je Aktie in den Barclays-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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