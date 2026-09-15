Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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15.09.2026 09:29:00
Barclays Aktie News: Barclays am Vormittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Barclays. Die Barclays-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 4,68 GBP.
Um 09:28 Uhr rutschte die Barclays-Aktie in der London-Sitzung um 2,2 Prozent auf 4,68 GBP ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'637 Punkten notiert. Der Kurs der Barclays-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,68 GBP nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,74 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 2'042'045 Barclays-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,38 GBP) erklomm das Papier am 28.07.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Barclays-Aktie 15,03 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 18.10.2025 auf bis zu 3,54 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 32,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 erhielten Barclays-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,090 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,153 GBP. Barclays liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,12 GBP je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.34 Mrd. GBP vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.19 Mrd. GBP in den Büchern standen.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Barclays dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Barclays einen Gewinn von 0,525 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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