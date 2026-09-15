Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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15.09.2026 12:29:00
Barclays Aktie News: Barclays wird am Dienstagmittag ausgebremst
Die Aktie von Barclays gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Barclays-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 4,78 GBP abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von Barclays nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,2 Prozent auf 4,78 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'659 Punkten realisiert. Die Barclays-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,65 GBP nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,74 GBP. Zuletzt wechselten via London 10'972'875 Barclays-Aktien den Besitzer.
Am 28.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,38 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Barclays-Aktie somit 11,29 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 18.10.2025 auf bis zu 3,54 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 25,97 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Barclays-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,090 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,153 GBP belaufen. Am 28.07.2026 lud Barclays zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Barclays hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,12 GBP je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 8.34 Mrd. GBP – das entspricht einem Zuwachs von 16,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.19 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 27.10.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Barclays einen Gewinn von 0,525 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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