Barclays Aktie News: Barclays zeigt sich am Mittwochvormittag freundlich

Um 09:28 Uhr wies die Barclays-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 4,37 GBP nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'663 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Barclays-Aktie bis auf 4,37 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,35 GBP. Der Tagesumsatz der Barclays-Aktie belief sich zuletzt auf 525'202 Aktien.

Am 28.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,38 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Barclays-Aktie somit 18,91 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 18.10.2025 Kursverluste bis auf 3,54 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,00 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,152 GBP. Im Vorjahr erhielten Barclays-Aktionäre 0,090 GBP je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Barclays am 28.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,12 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.34 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.19 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Barclays Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 27.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,519 GBP je Barclays-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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