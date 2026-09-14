Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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14.09.2026 09:29:00
Barclays Aktie News: Barclays am Montagvormittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Barclays. Zuletzt ging es für die Barclays-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 4,91 GBP.
Die Aktionäre schickten das Papier von Barclays nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,5 Prozent auf 4,91 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'707 Punkten realisiert. Der Kurs der Barclays-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,90 GBP nach. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,91 GBP. Zuletzt wechselten 408'893 Barclays-Aktien den Besitzer.
Am 28.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,38 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Barclays-Aktie ist somit 9,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 3,54 GBP fiel das Papier am 18.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Barclays-Aktie liegt somit 38,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Barclays-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,090 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,153 GBP aus. Am 28.07.2026 lud Barclays zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 GBP, nach 0,12 GBP im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 8.34 Mrd. GBP gegenüber 7.19 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Barclays dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.
Experten taxieren den Barclays-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,526 GBP je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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