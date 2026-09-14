Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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14.09.2026 16:29:00
Barclays Aktie News: Barclays am Nachmittag billiger
Die Aktie von Barclays gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 4,82 GBP.
Die Barclays-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 4,82 GBP abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'709 Punkten steht. Die Barclays-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,80 GBP ab. Den Handelstag beging das Papier bei 4,91 GBP. Der Tagesumsatz der Barclays-Aktie belief sich zuletzt auf 7'651'995 Aktien.
Bei 5,38 GBP markierte der Titel am 28.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Barclays-Aktie derzeit noch 11,58 Prozent Luft nach oben. Bei 3,54 GBP erreichte der Anteilsschein am 18.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,72 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass Barclays-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,153 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Barclays 0,090 GBP aus. Am 28.07.2026 legte Barclays die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 GBP gegenüber 0,12 GBP im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,02 Prozent auf 8.34 Mrd. GBP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.19 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Barclays am 22.10.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 27.10.2027 dürfte Barclays die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten taxieren den Barclays-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,526 GBP je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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