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Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658

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14.09.2026 12:29:00

Barclays Aktie News: Anleger schicken Barclays am Montagmittag ins Minus

Barclays Aktie News: Anleger schicken Barclays am Montagmittag ins Minus

Die Aktie von Barclays gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Barclays-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 1,7 Prozent auf 4,85 GBP ab.

Barclays
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Die Barclays-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 4,85 GBP abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'722 Punkten realisiert. Die Barclays-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,84 GBP ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,91 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'669'359 Barclays-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.07.2026 auf bis zu 5,38 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Barclays-Aktie ist somit 10,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,54 GBP ab. Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 37,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,090 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,153 GBP. Am 28.07.2026 äusserte sich Barclays zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,17 GBP. Im letzten Jahr hatte Barclays einen Gewinn von 0,12 GBP je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Barclays 8.34 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.19 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Barclays wird am 22.10.2026 gerechnet. Barclays dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Barclays einen Gewinn von 0,526 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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