Barclays Aktie News: Barclays tendiert am Vormittag südwärts

Die Aktionäre schickten das Papier von Barclays nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,3 Prozent auf 5,17 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'776 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Barclays-Aktie ging bis auf 5,17 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 5,21 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 345'845 Barclays-Aktien.

Am 28.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 5,38 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Barclays-Aktie ist somit 4,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 30.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,53 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 31,78 Prozent würde die Barclays-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Barclays-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,090 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,153 GBP aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Barclays am 28.07.2026. Das EPS wurde auf 0,17 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,12 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Barclays im vergangenen Quartal 8.34 Mrd. GBP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Barclays 7.19 Mrd. GBP umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Barclays einen Gewinn von 0,527 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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