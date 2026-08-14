Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
14.08.2026 16:29:00
Barclays Aktie News: Barclays tendiert am Freitagnachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Barclays. Zuletzt konnte die Aktie von Barclays zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 5,21 GBP.
Um 16:28 Uhr sprang die Barclays-Aktie im London-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 5,21 GBP zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'755 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Barclays-Aktie sogar auf 5,22 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,21 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Barclays-Aktien beläuft sich auf 5'314'795 Stück.
Am 28.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,38 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,42 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,53 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 47,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten Barclays-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,090 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,153 GBP aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Barclays am 28.07.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,12 GBP je Aktie erzielt worden. Barclays hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.34 Mrd. GBP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.19 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.
Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Barclays veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 27.10.2027 dürfte Barclays die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,527 GBP je Barclays-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie
Barclays erwartet nach Gewinnplus noch höhere Erträge - Aktie gibt dennoch nach
ASML-Aktie vor Höhenflug: Der Weg zum ersten Billionen-Unternehmen Europas?
Nach dem Gold-Kursrutsch: Barclays empfiehlt fünf Minenaktien
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Barclays plc
|
16:29
|Barclays Aktie News: Barclays tendiert am Freitagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
12:29
|Barclays Aktie News: Barclays stabilisiert sich am Mittag (finanzen.ch)
|
09:29
|Barclays Aktie News: Barclays tendiert am Vormittag südwärts (finanzen.ch)
|
12.08.26
|FTSE 100-Wert Barclays-Aktie: So viel hätte eine Investition in Barclays von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
05.08.26
|FTSE 100-Wert Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barclays von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
04.08.26
|MFS administrators sue Barclays after accounts access frozen (Financial Times)
Analysen zu Barclays plc
|29.07.26
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI gibt nach -- DAX im Plus -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwächer. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. An der Wall Street herrscht wenig Bewegung. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.