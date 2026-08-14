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14.08.2026 16:29:00

Barclays Aktie News: Barclays tendiert am Freitagnachmittag fester

Barclays Aktie News: Barclays tendiert am Freitagnachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Barclays. Zuletzt konnte die Aktie von Barclays zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 5,21 GBP.

Barclays
5.67 CHF 0.55%
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Um 16:28 Uhr sprang die Barclays-Aktie im London-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 5,21 GBP zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'755 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Barclays-Aktie sogar auf 5,22 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,21 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Barclays-Aktien beläuft sich auf 5'314'795 Stück.

Am 28.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,38 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,42 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,53 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 47,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Barclays-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,090 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,153 GBP aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Barclays am 28.07.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,12 GBP je Aktie erzielt worden. Barclays hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.34 Mrd. GBP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.19 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Barclays veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 27.10.2027 dürfte Barclays die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,527 GBP je Barclays-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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