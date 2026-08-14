Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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14.08.2026 12:29:00
Barclays Aktie News: Barclays stabilisiert sich am Mittag
Die Aktie von Barclays zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Barclays-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 5,19 GBP.
Die Barclays-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 5,19 GBP an der Tafel. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der im Moment bei 10'764 Punkten tendiert. Bei 5,21 GBP erreichte die Barclays-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zwischenzeitlich weitete die Barclays-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,15 GBP aus. Bei 5,21 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'112'624 Barclays-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.07.2026 bei 5,38 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,81 Prozent hinzugewinnen. Am 30.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,53 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Barclays-Aktie liegt somit 46,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,153 GBP. Im Vorjahr hatte Barclays 0,090 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 28.07.2026 hat Barclays in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,17 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,12 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 8.34 Mrd. GBP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Barclays 7.19 Mrd. GBP umgesetzt.
Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Barclays veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2027 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,527 GBP je Aktie in den Barclays-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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