Barclays Aktie News: Barclays am Vormittag mit Kurseinbussen

Die Barclays-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:28 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 4,29 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'854 Punkten notiert. Die Barclays-Aktie sank bis auf 4,28 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,30 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 591'413 Barclays-Aktien umgesetzt.

Bei 5,38 GBP erreichte der Titel am 28.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Barclays-Aktie liegt somit 20,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,61 GBP. Mit Abgaben von 15,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,090 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,152 GBP je Barclays-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Barclays am 22.10.2026. Das EPS wurde auf 0,12 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Barclays 0,10 GBP je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Barclays in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.37 Mrd. GBP im Vergleich zu 7.17 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Barclays wird am 09.02.2027 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Barclays rechnen Experten am 17.02.2028.

Den erwarteten Gewinn je Barclays-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,515 GBP fest.

Redaktion finanzen.ch

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