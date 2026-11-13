Barclays Aktie News: Barclays verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

Die Barclays-Aktie stand in der London-Sitzung um 16:28 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 4,28 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'880 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Barclays-Aktie bisher bei 4,27 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,30 GBP. Zuletzt wechselten 11'563'325 Barclays-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.07.2026 bei 5,38 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,65 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 3,61 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Barclays-Aktie 15,65 Prozent sinken.

Nach 0,090 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,152 GBP je Barclays-Aktie. Barclays liess sich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,10 GBP je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,76 Prozent auf 7.37 Mrd. GBP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.17 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.02.2027 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 17.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Barclays.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,515 GBP je Barclays-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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