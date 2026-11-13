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13.11.2026 12:29:00
Barclays Aktie News: Barclays am Freitagmittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Barclays. Das Papier von Barclays gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 4,31 GBP abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von Barclays nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,2 Prozent auf 4,31 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'883 Punkten liegt. Bei 4,27 GBP markierte die Barclays-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 4,30 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden via London 6'226'485 Barclays-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 5,38 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.07.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 24,88 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2026 bei 3,61 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 16,17 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass Barclays-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,152 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Barclays 0,090 GBP aus. Am 22.10.2026 lud Barclays zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,12 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,10 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Barclays hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.37 Mrd. GBP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.17 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.02.2027 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Barclays-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 17.02.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,515 GBP je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
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