Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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13.10.2026 09:29:00
Barclays Aktie News: Barclays am Dienstagvormittag mit Kursplus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Barclays. Zuletzt stieg die Barclays-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 4,44 GBP.
Das Papier von Barclays konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 1,5 Prozent auf 4,44 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'748 Punkten tendiert. Bei 4,44 GBP erreichte die Barclays-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,42 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'016'726 Barclays-Aktien.
Bei 5,38 GBP erreichte der Titel am 28.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,21 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,54 GBP am 18.10.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Barclays-Aktie.
Für Barclays-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,090 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,152 GBP ausgeschüttet werden. Am 28.07.2026 lud Barclays zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,12 GBP erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Barclays mit einem Umsatz von insgesamt 8.34 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.19 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 16,02 Prozent gesteigert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Barclays am 22.10.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,644 GBP je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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