Barclays Aktie News: Barclays legt am Mittag zu

Das Papier von Barclays legte um 12:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,9 Prozent auf 4,42 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'735 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Barclays-Aktie bis auf 4,46 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,42 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Barclays-Aktien beläuft sich auf 4'445'045 Stück.

Am 28.07.2026 markierte das Papier bei 5,38 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Barclays-Aktie liegt somit 17,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 3,54 GBP erreichte der Anteilsschein am 18.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 19,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 0,090 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,152 GBP aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Barclays am 28.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,12 GBP je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Barclays im vergangenen Quartal 8.34 Mrd. GBP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Barclays 7.19 Mrd. GBP umsetzen können.

Die Barclays-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet. Am 27.10.2027 wird Barclays schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 0,644 GBP je Barclays-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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