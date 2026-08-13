Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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13.08.2026 09:29:00
Barclays Aktie News: Barclays tendiert am Vormittag fester
Die Aktie von Barclays gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Barclays-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 5,23 GBP.
Die Barclays-Aktie konnte um 09:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 5,23 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'805 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Barclays-Aktie bei 5,24 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,23 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 479'150 Barclays-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 28.07.2026 auf bis zu 5,38 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 2,87 Prozent Plus fehlen der Barclays-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.08.2025 bei 3,53 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Barclays-Aktie.
Nachdem Barclays seine Aktionäre 2025 mit 0,090 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,153 GBP je Aktie ausschütten. Barclays liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,12 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Barclays in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.34 Mrd. GBP im Vergleich zu 7.19 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 27.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Barclays.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,527 GBP je Barclays-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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