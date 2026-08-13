Barclays Aktie News: Barclays präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 5,21 GBP zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'786 Punkten steht. In der Spitze legte die Barclays-Aktie bis auf 5,25 GBP zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,23 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 8'641'711 Barclays-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.07.2026 bei 5,38 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,42 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,53 GBP am 30.08.2025. Mit Abgaben von 32,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 0,090 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,153 GBP aus. Am 28.07.2026 hat Barclays die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,12 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Barclays im vergangenen Quartal 8.34 Mrd. GBP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Barclays 7.19 Mrd. GBP umsetzen können.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Barclays wird am 22.10.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der Barclays-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 27.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,527 GBP je Barclays-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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