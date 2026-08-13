Barclays Aktie News: Anleger schicken Barclays am Donnerstagmittag ins Plus

Das Papier von Barclays legte um 12:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,9 Prozent auf 5,24 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'805 Punkten steht. Die Barclays-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,25 GBP. Bei 5,23 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Bisher wurden heute 3'094'208 Barclays-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,38 GBP) erklomm das Papier am 28.07.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der Barclays-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.08.2025 bei 3,53 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Barclays-Aktie derzeit noch 32,68 Prozent Luft nach unten.

Für Barclays-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,090 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,153 GBP ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Barclays am 28.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,12 GBP erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.34 Mrd. GBP umgesetzt, gegenüber 7.19 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Barclays im Jahr 2026 0,527 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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