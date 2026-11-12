Barclays Aktie News: Barclays gibt am Donnerstagnachmittag nach

Der Barclays-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 4,31 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'839 Punkten realisiert. Die Barclays-Aktie sank bis auf 4,31 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,35 GBP. Zuletzt wurden via London 9'916'102 Barclays-Aktien umgesetzt.

Bei 5,38 GBP erreichte der Titel am 28.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 19,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,61 GBP ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Barclays-Aktie derzeit noch 16,23 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Barclays seine Aktionäre 2025 mit 0,090 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,152 GBP je Aktie ausschütten. Barclays liess sich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 GBP, nach 0,10 GBP im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Barclays 7.37 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.17 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Barclays am 09.02.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Barclays möglicherweise am 17.02.2028 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,515 GBP je Aktie in den Barclays-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Barclays verstärkt Engagement in Saudi-Arabien trotz angespannter Sicherheitslage - Aktie steigt

Barclays-Aktie kaum bewegt: Gewinnwachstum hinkt Erwartungen hinterher

Schutz vor Geldentwertung: Wann sich Inflation-Linked Bond ETFs für das Portfolio lohnen