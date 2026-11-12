Barclays Aktie News: Barclays am Mittag im Plus

Die Aktionäre schickten das Papier von Barclays nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,5 Prozent auf 4,37 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'874 Punkten steht. Bei 4,38 GBP markierte die Barclays-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,35 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Barclays-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'455'923 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,38 GBP. Dieser Kurs wurde am 28.07.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Barclays-Aktie ist somit 23,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2026 bei 3,61 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Barclays-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 0,090 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,152 GBP aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Barclays am 22.10.2026. Barclays hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,12 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,10 GBP je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 7.37 Mrd. GBP – das entspricht einem Zuwachs von 2,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.17 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.02.2027 erfolgen. Experten kalkulieren am 17.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Barclays.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Barclays-Aktie in Höhe von 0,515 GBP im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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