Barclays Aktie News: Barclays zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Die Barclays-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:28 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 4,37 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'616 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Barclays-Aktie bei 4,37 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 4,35 GBP. Von der Barclays-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 752'120 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,38 GBP erreichte der Titel am 28.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.10.2025 bei 3,54 GBP. Der derzeitige Kurs der Barclays-Aktie liegt somit 23,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,090 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,152 GBP. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Barclays hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,12 GBP je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,02 Prozent auf 8.34 Mrd. GBP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.19 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Barclays veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.

Experten taxieren den Barclays-Gewinn für das Jahr 2027 auf 0,644 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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