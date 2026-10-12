Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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12.10.2026 16:29:00
Barclays Aktie News: Barclays am Nachmittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Barclays. Zuletzt stieg die Barclays-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 4,38 GBP.
Im London-Handel gewannen die Barclays-Papiere um 16:28 Uhr 1,8 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'641 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Barclays-Aktie bei 4,38 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 4,35 GBP. Von der Barclays-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7'760'019 Stück gehandelt.
Am 28.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,38 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,04 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,54 GBP. Dieser Wert wurde am 18.10.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Barclays-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für Barclays-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,090 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,152 GBP belaufen. Barclays veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Barclays ein EPS von 0,12 GBP je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.19 Mrd. GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.34 Mrd. GBP ausgewiesen.
Barclays wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Barclays-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 27.10.2027.
Den erwarteten Gewinn je Barclays-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 0,644 GBP fest.
Redaktion finanzen.ch
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