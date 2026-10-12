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12.10.2026 12:29:00

Barclays Aktie News: Barclays am Mittag freundlich

Barclays Aktie News: Barclays am Mittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Barclays. Zuletzt sprang die Barclays-Aktie im London-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 4,35 GBP zu.

Barclays
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Die Barclays-Aktie notierte im London-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 4,35 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'603 Punkten notiert. Die Barclays-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,37 GBP an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,35 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'758'520 Barclays-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.07.2026 auf bis zu 5,38 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Barclays-Aktie mit einem Kursplus von 23,83 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,54 GBP ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Barclays-Aktie 18,67 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,152 GBP. Im Vorjahr hatte Barclays 0,090 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Barclays am 28.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,17 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Barclays 0,12 GBP je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,02 Prozent auf 8.34 Mrd. GBP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.19 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Barclays am 22.10.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Barclays-Anleger Experten zufolge am 27.10.2027 werfen.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Barclays-Gewinn in Höhe von 0,644 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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