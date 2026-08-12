Barclays Aktie News: Barclays legt am Vormittag zu

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 5,18 GBP zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'843 Punkten notiert. Die Barclays-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,19 GBP aus. Bei 5,18 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via London 390'168 Barclays-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,38 GBP. Dieser Kurs wurde am 28.07.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,95 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,53 GBP ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Barclays-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,153 GBP. Im Vorjahr erhielten Barclays-Aktionäre 0,090 GBP je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Barclays am 28.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,12 GBP je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 8.34 Mrd. GBP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.19 Mrd. GBP umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Barclays am 22.10.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Barclays rechnen Experten am 27.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,527 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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