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12.08.2026 16:29:00

Barclays Aktie News: Barclays reagiert am Nachmittag positiv

Barclays Aktie News: Barclays reagiert am Nachmittag positiv

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Barclays. Das Papier von Barclays konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 5,18 GBP.

Barclays
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Um 16:28 Uhr ging es für das Barclays-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 5,18 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'830 Punkten steht. Die Barclays-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,20 GBP aus. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 5,18 GBP. Zuletzt wurden via London 6'491'863 Barclays-Aktien umgesetzt.

Am 28.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,38 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Barclays-Aktie. Am 30.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,53 GBP. Mit Abgaben von 31,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Barclays-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,090 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,153 GBP belaufen. Barclays gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,12 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,02 Prozent auf 8.34 Mrd. GBP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.19 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 27.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Barclays einen Gewinn von 0,527 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: laviana / Shutterstock.com
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