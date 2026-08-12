Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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12.08.2026 12:29:00
Barclays Aktie News: Barclays zieht am Mittag an
Die Aktie von Barclays gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Barclays-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 5,19 GBP.
Die Aktionäre schickten das Papier von Barclays nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,7 Prozent auf 5,19 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'851 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 5,20 GBP markierte die Barclays-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 5,18 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Barclays-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'638'861 Stück gehandelt.
Am 28.07.2026 markierte das Papier bei 5,38 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Barclays-Aktie mit einem Kursplus von 3,64 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,53 GBP. Dieser Wert wurde am 30.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem Barclays seine Aktionäre 2025 mit 0,090 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,153 GBP je Aktie ausschütten. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,12 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 8.34 Mrd. GBP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.19 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.
Barclays wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,527 GBP je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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