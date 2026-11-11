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11.11.2026 16:29:00
Barclays Aktie News: Barclays gewinnt am Nachmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Barclays. Das Papier von Barclays legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,7 Prozent auf 4,33 GBP.
Im London-Handel gewannen die Barclays-Papiere um 16:28 Uhr 0,7 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'789 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Barclays-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,37 GBP an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,36 GBP. Zuletzt wechselten 9'958'970 Barclays-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.07.2026 bei 5,38 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Barclays-Aktie 24,36 Prozent zulegen. Am 24.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,61 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Barclays-Aktie mit einem Verlust von 16,52 Prozent wieder erreichen.
Nachdem Barclays seine Aktionäre 2025 mit 0,090 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,152 GBP je Aktie ausschütten. Barclays veröffentlichte am 22.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,12 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Barclays 0,10 GBP je Aktie eingenommen. Barclays hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.37 Mrd. GBP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.17 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 09.02.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 17.02.2028.
Den erwarteten Gewinn je Barclays-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,515 GBP fest.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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