Barclays Aktie News: Barclays am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Barclays zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 4,31 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'794 Punkten liegt. Die Barclays-Aktie legte bis auf 4,37 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 4,36 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via London 4'164'260 Barclays-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,38 GBP. Dieser Kurs wurde am 28.07.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,95 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2026 bei 3,61 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,12 Prozent.

Nachdem Barclays seine Aktionäre 2025 mit 0,090 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,152 GBP je Aktie ausschütten. Am 22.10.2026 lud Barclays zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS wurde auf 0,12 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,10 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.37 Mrd. GBP umgesetzt, gegenüber 7.17 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum.

Barclays dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 09.02.2027 präsentieren. Barclays dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.02.2028 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,515 GBP je Barclays-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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