Barclays Aktie News: Barclays am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der London-Sitzung 1,0 Prozent auf 4,89 GBP zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'609 Punkten liegt. In der Spitze legte die Barclays-Aktie bis auf 4,90 GBP zu. Den Handelstag beging das Papier bei 4,87 GBP. Bisher wurden via London 398'154 Barclays-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 5,38 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.07.2026). 10,04 Prozent Plus fehlen der Barclays-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.10.2025 (3,54 GBP). Mit Abgaben von 27,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,153 GBP, nach 0,090 GBP im Jahr 2025. Am 28.07.2026 hat Barclays in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,17 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,12 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.19 Mrd. GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.34 Mrd. GBP ausgewiesen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Barclays wird am 22.10.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Barclays rechnen Experten am 27.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Barclays einen Gewinn von 0,526 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

JPMorgan-Analyse: Wenn die Fed seltener tagt - Risiken und Chancen für Aktieninvestoren

Aktien von Engie und Nokia rücken auf - VW und Wolters Kluwer fliegen aus dem EURO STOXX 50

"Sell America" wieder im Anmarsch: Fed, Yen und KI-Boom verunsichern die Wall Street