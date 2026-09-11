Barclays Aktie News: Barclays gewinnt am Nachmittag an Boden

Um 16:28 Uhr wies die Barclays-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 4,91 GBP nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'657 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Barclays-Aktie bis auf 4,95 GBP. Bei 4,87 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 8'240'991 Barclays-Aktien gehandelt.

Am 28.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 5,38 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,72 Prozent. Am 18.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,54 GBP ab. Der aktuelle Kurs der Barclays-Aktie ist somit 27,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Barclays-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,090 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,153 GBP belaufen. Am 28.07.2026 hat Barclays in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,17 GBP gegenüber 0,12 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Barclays im vergangenen Quartal 8.34 Mrd. GBP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Barclays 7.19 Mrd. GBP umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Barclays am 22.10.2026 präsentieren. Barclays dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Barclays-Aktie in Höhe von 0,526 GBP im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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