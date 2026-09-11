Barclays Aktie News: Barclays gewinnt am Mittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Barclays nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,4 Prozent auf 4,91 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'665 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Barclays-Aktie bei 4,92 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,87 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 2'887'197 Barclays-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.07.2026 bei 5,38 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Barclays-Aktie somit 8,76 Prozent niedriger. Am 18.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,54 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Barclays-Aktie mit einem Verlust von 28,01 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Barclays-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,090 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,153 GBP. Barclays gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,12 GBP je Aktie vermeldet. Barclays hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.34 Mrd. GBP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.19 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Barclays Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Barclays-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 27.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Barclays im Jahr 2026 0,526 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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