Barclays Aktie News: Barclays am Vormittag nahe Vortagesschluss

Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der Barclays-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 5,18 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der derzeit bei 10'860 Punkten notiert. Die Barclays-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,18 GBP. Bei 5,16 GBP markierte die Barclays-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,18 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 419'766 Barclays-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.07.2026 bei 5,38 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Barclays-Aktie derzeit noch 4,00 Prozent Luft nach oben. Am 30.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,53 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 31,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Barclays-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,090 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,153 GBP. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Barclays am 28.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,12 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Barclays in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.34 Mrd. GBP im Vergleich zu 7.19 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Barclays rechnen Experten am 27.10.2027.

Experten taxieren den Barclays-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,527 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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