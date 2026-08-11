Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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11.08.2026 16:29:00
Barclays Aktie News: Barclays verbilligt sich am Dienstagnachmittag
Die Aktie von Barclays gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Barclays-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 5,16 GBP.
Um 16:28 Uhr fiel die Barclays-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 5,16 GBP ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'862 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Barclays-Aktie bei 5,15 GBP. Bei 5,18 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 7'717'272 Barclays-Aktien den Besitzer.
Am 28.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,38 GBP an. Gewinne von 4,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.08.2025 bei 3,53 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Barclays-Aktie 31,62 Prozent sinken.
Nach 0,090 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,153 GBP je Barclays-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Barclays am 28.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 GBP gegenüber 0,12 GBP im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 8.34 Mrd. GBP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.19 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 27.10.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Barclays-Aktie in Höhe von 0,527 GBP im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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