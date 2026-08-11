Barclays Aktie News: Barclays am Dienstagmittag mit Einbussen

Die Barclays-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 5,15 GBP abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'853 Punkten liegt. Bei 5,15 GBP markierte die Barclays-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 5,18 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'283'878 Barclays-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 5,38 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.07.2026). 4,48 Prozent Plus fehlen der Barclays-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.08.2025 bei 3,53 GBP. Der derzeitige Kurs der Barclays-Aktie liegt somit 46,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Barclays-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,153 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Barclays 0,090 GBP aus. Barclays gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,17 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,12 GBP je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Barclays in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.34 Mrd. GBP im Vergleich zu 7.19 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Barclays dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 27.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,527 GBP je Barclays-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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