Barclays Aktie News: Anleger schicken Barclays am Vormittag ins Plus

Um 09:28 Uhr sprang die Barclays-Aktie im London-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 4,40 GBP zu. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'854 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Barclays-Aktie bei 4,40 GBP. Mit einem Wert von 4,37 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Barclays-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 842'139 Stück gehandelt.

Am 28.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,38 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 18,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,61 GBP ab. Mit einem Kursverlust von 17,91 Prozent würde die Barclays-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Barclays seine Aktionäre 2025 mit 0,090 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,152 GBP je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Barclays am 22.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 GBP gegenüber 0,10 GBP im Vorjahresquartal. Barclays hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.37 Mrd. GBP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.17 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Barclays am 09.02.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Barclays-Anleger Experten zufolge am 17.02.2028 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,515 GBP je Aktie in den Barclays-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Barclays verstärkt Engagement in Saudi-Arabien trotz angespannter Sicherheitslage - Aktie steigt

Barclays-Aktie kaum bewegt: Gewinnwachstum hinkt Erwartungen hinterher

Schutz vor Geldentwertung: Wann sich Inflation-Linked Bond ETFs für das Portfolio lohnen