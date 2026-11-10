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10.11.2026 16:29:00
Barclays Aktie News: Barclays verteuert sich am Dienstagnachmittag
Die Aktie von Barclays zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Barclays-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 4,36 GBP.
Die Barclays-Aktie notierte im London-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 4,36 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'793 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Barclays-Aktie sogar auf 4,41 GBP. Bei 4,37 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 12'081'804 Barclays-Aktien den Besitzer.
Am 28.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,38 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,51 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2026 bei 3,61 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für Barclays-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,090 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,152 GBP belaufen. Barclays liess sich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,10 GBP je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.17 Mrd. GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.37 Mrd. GBP ausgewiesen.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Barclays wird am 09.02.2027 gerechnet. Experten kalkulieren am 17.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Barclays.
Experten gehen davon aus, dass Barclays im Jahr 2026 0,515 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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