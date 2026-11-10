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10.11.2026 12:29:00
Barclays Aktie News: Barclays präsentiert sich am Mittag stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Barclays. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 2,2 Prozent auf 4,39 GBP zu.
Das Papier von Barclays konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 2,2 Prozent auf 4,39 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'830 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Barclays-Aktie bei 4,41 GBP. Bei 4,37 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Barclays-Aktie belief sich zuletzt auf 5'799'113 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,38 GBP) erklomm das Papier am 28.07.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Barclays-Aktie somit 18,44 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2026 (3,61 GBP). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 erhielten Barclays-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,090 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,152 GBP. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Barclays am 22.10.2026. In Sachen EPS wurden 0,12 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Barclays 0,10 GBP je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.37 Mrd. GBP vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.17 Mrd. GBP in den Büchern standen.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.02.2027 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Barclays rechnen Experten am 17.02.2028.
Experten taxieren den Barclays-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,515 GBP je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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