Barclays Aktie News: Barclays steigt am Donnerstagvormittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Barclays nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,4 Prozent auf 4,90 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'685 Punkten notiert. In der Spitze legte die Barclays-Aktie bis auf 4,91 GBP zu. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,88 GBP. Von der Barclays-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 633'233 Stück gehandelt.

Am 28.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,38 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 9,89 Prozent Plus fehlen der Barclays-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,54 GBP. Dieser Wert wurde am 18.10.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 27,82 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Barclays-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,090 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,153 GBP belaufen. Barclays liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Barclays ein EPS von 0,12 GBP je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Barclays im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.34 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 7.19 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Barclays wird am 22.10.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der Barclays-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 27.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,526 GBP je Aktie in den Barclays-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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