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10.09.2026 16:29:00

Barclays Aktie News: Barclays wird am Nachmittag ausgebremst

Barclays Aktie News: Barclays wird am Nachmittag ausgebremst

Die Aktie von Barclays gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Barclays-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 4,84 GBP.

Barclays
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Um 16:28 Uhr ging es für die Barclays-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 4,84 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'614 Punkten steht. In der Spitze büsste die Barclays-Aktie bis auf 4,83 GBP ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,88 GBP. Der Tagesumsatz der Barclays-Aktie belief sich zuletzt auf 9'532'056 Aktien.

Am 28.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,38 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Barclays-Aktie 11,20 Prozent zulegen. Bei 3,54 GBP erreichte der Anteilsschein am 18.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,97 Prozent.

Nach 0,090 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,153 GBP je Barclays-Aktie. Am 28.07.2026 äusserte sich Barclays zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,12 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.34 Mrd. GBP – ein Plus von 16,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Barclays 7.19 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 27.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Barclays-Aktie in Höhe von 0,526 GBP im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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