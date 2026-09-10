Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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10.09.2026 12:29:00
Barclays Aktie News: Barclays tendiert am Mittag seitwärts
Die Aktie von Barclays hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 4,88 GBP bewegte sich die Barclays-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Kaum Ausschläge verzeichnete die Barclays-Aktie im London-Handel und tendierte um 12:28 Uhr bei 4,88 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der im Moment bei 10'632 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Barclays-Aktie bis auf 4,91 GBP. Die Barclays-Aktie sank bis auf 4,85 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,88 GBP. Von der Barclays-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'270'407 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,38 GBP. Dieser Kurs wurde am 28.07.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,25 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 3,54 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2025). Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 38,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Barclays-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,090 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,153 GBP belaufen. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,12 GBP je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.19 Mrd. GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.34 Mrd. GBP ausgewiesen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Barclays am 22.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 27.10.2027 dürfte Barclays die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,526 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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