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10.08.2026 09:29:00

Barclays Aktie News: Barclays verliert am Montagvormittag

Barclays Aktie News: Barclays verliert am Montagvormittag

Die Aktie von Barclays gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Barclays-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 5,14 GBP abwärts.

Barclays
5.63 CHF 0.41%
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Die Barclays-Aktie notierte im London-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 5,14 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'885 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Barclays-Aktie bis auf 5,13 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,16 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 857'711 Barclays-Aktien den Besitzer.

Am 28.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,38 GBP an. Der aktuelle Kurs der Barclays-Aktie ist somit 4,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.08.2025 bei 3,53 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Barclays-Aktie.

Barclays-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,090 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,153 GBP belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Barclays am 28.07.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,12 GBP je Aktie in den Büchern standen. Barclays hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.34 Mrd. GBP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.19 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Barclays-Gewinn in Höhe von 0,527 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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