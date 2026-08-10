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10.08.2026 16:29:00

Barclays Aktie News: Barclays schiebt sich am Montagnachmittag vor

Barclays Aktie News: Barclays schiebt sich am Montagnachmittag vor

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Barclays. Die Barclays-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 5,17 GBP.

Barclays
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Barclays zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 5,17 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'831 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Barclays-Aktie bisher bei 5,18 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,16 GBP. Bisher wurden via London 7'717'709 Barclays-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,38 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.08.2025 bei 3,53 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Barclays-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,153 GBP. Im Vorjahr hatte Barclays 0,090 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Barclays liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,17 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,12 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.34 Mrd. GBP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Barclays einen Umsatz von 7.19 Mrd. GBP eingefahren.

Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Barclays veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Barclays-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 27.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Barclays-Aktie in Höhe von 0,527 GBP im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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